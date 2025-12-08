Форма поиска по сайту

08 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": правоохранители в Подмосковье изъяли оборудование мошенников

СМИ сообщили от отравлении пассажиров на авиарейсе Шанхай – Москва

Автомобиль загорелся на Сущевском Валу в Москве

Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в московской клинике

Новости регионов: снегопад не заставил туристов отказаться от отдыха на курорте Шерегеш

Смертельная авария произошла на Киевском шоссе

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в клинике пластической хирургии

Рыбак провалился под лед в Приморье

Грузовик перевернулся на 43-м километре внутренней стороны МКАД

Грузовик опрокинулся на МКАД в районе деревни Дудкино

Полицейские и сотрудники ФСБ в Московской области изъяли оборудование, с помощью которого преступники обзванивали россиян и обманным путем выманивали сбережения.

При этом техникой управлял всего один человек. Он настраивал устройства и регулярно переносил их в новые квартиры для конспирации. Такую незаконную подработку ему предложили аферисты в одном из мессенджеров.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
