"Московский патруль": правоохранители в Подмосковье изъяли оборудование мошенников

Полицейские и сотрудники ФСБ в Московской области изъяли оборудование, с помощью которого преступники обзванивали россиян и обманным путем выманивали сбережения.

При этом техникой управлял всего один человек. Он настраивал устройства и регулярно переносил их в новые квартиры для конспирации. Такую незаконную подработку ему предложили аферисты в одном из мессенджеров.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

