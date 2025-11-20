"Московский патруль": мошенники начали использовать ИИ, чтобы получать выплаты по ОСАГО

Мошенники начали использовать нейросети, чтобы незаконно получать выплаты по ОСАГО. Об этом рассказали в крупной страховой компании.

Аферисты с помощью специальных запросов в нейросети редактируют картинку якобы машина попала в аварию. Сгенерированные нейросетью фото мошенники отправляют в страховые фирмы и требуют выплатить деньги на ремонт.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

