20 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": мошенники начали использовать ИИ, чтобы получать выплаты по ОСАГО
Мошенники начали использовать нейросети, чтобы незаконно получать выплаты по ОСАГО. Об этом рассказали в крупной страховой компании.
Аферисты с помощью специальных запросов в нейросети редактируют картинку якобы машина попала в аварию. Сгенерированные нейросетью фото мошенники отправляют в страховые фирмы и требуют выплатить деньги на ремонт.
Подробнее – в программе "Московский патруль".