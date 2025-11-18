"Московский патруль": суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе

Балашихинский городской суд отправил под стражу на два месяца местную жительницу Елену Цуцкову, которая обвиняется в убийстве шестилетнего сына-инвалида.



В зале суда она сидела с закрытыми глазами, лишь изредка употребляя воду из стакана. С журналистами женщина не разговаривала. Пока неясно, что именно заставило обвиняемую жестоко расправиться с мальчиком, а потом спрятать его голову в Гольяновском пруду.

