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15 июля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": в ГД предложили маркировать и блокировать звонки аферистов

"Московский патруль": в ГД предложили маркировать и блокировать звонки аферистов

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Депутаты Госдумы предложили операторам связи маркировать и блокировать звонки аферистов. Такая услуга уже существует у некоторых сервисов, однако она стоит денег. В ГД же призывают обезопасить всех граждан бесплатно.

Если предложение примут, мошенники больше не смогут маскироваться под родственников, сотрудников банков и высокопоставленных силовиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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