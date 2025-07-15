15 июля, 21:35Безопасность
"Московский патруль": в ГД предложили маркировать и блокировать звонки аферистов
Депутаты Госдумы предложили операторам связи маркировать и блокировать звонки аферистов. Такая услуга уже существует у некоторых сервисов, однако она стоит денег. В ГД же призывают обезопасить всех граждан бесплатно.
Если предложение примут, мошенники больше не смогут маскироваться под родственников, сотрудников банков и высокопоставленных силовиков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Мошенники стали создавать поддельные сайты для оплаты проезда по дорогам Москвы
- В Госдуме предупредили фрилансеров о мошеннических схемах