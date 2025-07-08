"Московский патруль": четыре человека задержаны за аферы с пожилыми россиянами

В Москве задержали четырех предполагаемых аферистов, жертвами которых становились пожилые люди по всей России. По словам правоохранителей, целью мошенников были граждане, которые незадолго до обмана приобретали биологически активные добавки.

Предварительно установлено, что две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее купленные добавки.

Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от выплачиваемой суммы, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Затем к пенсионерам приезжали курьеры и забирали деньги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".