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06 июня, 21:30

Общество

"Московский патруль": москвичам рассказали, как работают криминалисты МВД

"Московский патруль": москвичам рассказали, как работают криминалисты МВД

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Сотрудники экспертно-криминалистического центра столичного полицейского главка могут обнаружить следы крови, потовые выделения, отпечатки пальцев через прибор усиленного света. По оставленным на месте преступления следам также можно определить цвет глаз и волос человека.

При этом эксперты должны быть внимательными, поскольку любая деталь важна. Ее надо изучить и выявить след злоумышленника. От качества проведенного исследования зависит ход расследования уголовного дела и судьба человека.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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обществовидеоАлександр Астахов

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