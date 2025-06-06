"Московский патруль": москвичам рассказали, как работают криминалисты МВД

Сотрудники экспертно-криминалистического центра столичного полицейского главка могут обнаружить следы крови, потовые выделения, отпечатки пальцев через прибор усиленного света. По оставленным на месте преступления следам также можно определить цвет глаз и волос человека.

При этом эксперты должны быть внимательными, поскольку любая деталь важна. Ее надо изучить и выявить след злоумышленника. От качества проведенного исследования зависит ход расследования уголовного дела и судьба человека.

Подробнее – в программе "Московский патруль".