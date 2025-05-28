Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 21:30

Город

"Московский патруль": москвичам рассказали о подготовке аттракционов в столичных парках

"Московский патруль": москвичам рассказали о подготовке аттракционов в столичных парках

"Московский патруль": полицейские проверили автобусы у метро "Петровско-Разумовская"

Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по физкультуре и спорту

"Торги Москвы": женщины в бизнесе

"Мой район. Новости": в Краснопахорском районе появилась новая свадебная площадка

Животные не пострадали после инцидента с подброшенными таблетками в столичном зоопарке

На Аргуновской улице задержали нарушителя на моноколесе

Собянин поручил расширить масштабы проекта по повышению производительности труда

Авария произошла на Варшавском шоссе в Москве

Курсанты МВОКУ провели плановые занятия на полигоне в Москве

Москвичам рассказали о подготовке аттракционов в столичных парках к летнему сезону, чтобы все они были технически исправны и безопасны. В Гостехнадзоре уже заявили, что все московские аттракционы прошли проверку.

Помимо ежедневного осмотра, перед началом работы действующие аттракционы проходят обязательную ежегодную проверку технического состояния в аккредитованных специализированных организациях. Всего на территории столицы сегодня зарегистрировано 403 аттракциона.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
городвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика