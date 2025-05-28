"Московский патруль": москвичам рассказали о подготовке аттракционов в столичных парках

Москвичам рассказали о подготовке аттракционов в столичных парках к летнему сезону, чтобы все они были технически исправны и безопасны. В Гостехнадзоре уже заявили, что все московские аттракционы прошли проверку.

Помимо ежедневного осмотра, перед началом работы действующие аттракционы проходят обязательную ежегодную проверку технического состояния в аккредитованных специализированных организациях. Всего на территории столицы сегодня зарегистрировано 403 аттракциона.

Подробнее – в программе "Московский патруль".