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07 мая, 21:45

Общество

"Московский патруль": правоохранители провели рейд в парке "Борисовские пруды"

"Московский патруль": правоохранители провели рейд в парке "Борисовские пруды"

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Сотрудники патрульно-постовой службы южного административного округа столицы провели рейд в парке "Борисовские пруды". Правоохранители напомнили отдыхающим о запрете распития спиртного в общественных местах.

За распитие алкоголя в общественном месте можно получить штраф – до 1 500 рублей. Сумма может возрасти в десять раз, если устроить застолье в запрещенном месте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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обществовидеоАлександр Астахов

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