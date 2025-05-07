"Московский патруль": правоохранители провели рейд в парке "Борисовские пруды"

Сотрудники патрульно-постовой службы южного административного округа столицы провели рейд в парке "Борисовские пруды". Правоохранители напомнили отдыхающим о запрете распития спиртного в общественных местах.

За распитие алкоголя в общественном месте можно получить штраф – до 1 500 рублей. Сумма может возрасти в десять раз, если устроить застолье в запрещенном месте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".