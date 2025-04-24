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24 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": житель Подольска застрелил девушку на детской площадке

"Московский патруль": житель Подольска застрелил девушку на детской площадке

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Житель Подольска стал фигурантом уголовного дела после того, как минувшей ночью застрелил девушку на детской площадке. По версии следствия, мужчина вышел на улицу с самодельным огнестрельным оружием, чтобы разобраться с шумной компанией.

В настоящее время он находится в больнице с многочисленными переломами, так как после случившегося его избили другие участники конфликта, рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. В ближайшее время следствием будет дана оценка факту незаконного оборота оружия, а также получению мужчиной множества травм.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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