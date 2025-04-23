"Московский патруль": МАЦ приобрел новую мобильную площадку для вертолетов

Для взлета и посадки вертолетов Московский авиационный центр (МАЦ) в 2024 году приобрел новую мобильную площадку. Она необходима, поскольку песок, пыль и посторонние предметы могут попасть в двигатель и повредить воздушное судно.

Площадка устанавливается в ручном режиме. Размещать ее можно в различных природных условиях. Ее конструкция выдерживает температуру от минус 60 до плюс 60 градусов. Кроме того, она не наносит вред экологии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".