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23 апреля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": МАЦ приобрел новую мобильную площадку для вертолетов

"Московский патруль": МАЦ приобрел новую мобильную площадку для вертолетов

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Для взлета и посадки вертолетов Московский авиационный центр (МАЦ) в 2024 году приобрел новую мобильную площадку. Она необходима, поскольку песок, пыль и посторонние предметы могут попасть в двигатель и повредить воздушное судно.

Площадка устанавливается в ручном режиме. Размещать ее можно в различных природных условиях. Ее конструкция выдерживает температуру от минус 60 до плюс 60 градусов. Кроме того, она не наносит вред экологии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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