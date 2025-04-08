"Московский патруль": перед судом предстанет обвиняемый в двойном убийстве пасынок Намина

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян, обвиняемый в убийстве бабушки и сводного брата, в ближайшее время предстанет перед судом.

Мужчина рассказывал следователям, что в октябре 2023 года ударил бабушку по голове, а после нанес ей ножевое ранение. После молодой человек попросил своего сводного брата срочно приехать домой к пенсионерке.

Микоян заявил мужчине, что убил бабушку. В результате между братьями возник конфликт, во время которого обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения ножом. Подробнее – в программе "Московский патруль".

