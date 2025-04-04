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04 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": француза задержали в аэропорту Шереметьево с 60 тыс евро

"Московский патруль": француза задержали в аэропорту Шереметьево с 60 тыс евро

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Француза, прибывшего в Москву из Сербии, задержали в аэропорту Шереметьево с 60 тысячами евро. Иностранные купюры он упаковал в коробку, после чего прошел через "зеленый коридор".

Когда его задержали инспекторы таможни, мужчина объяснил, что не стал декларировать валюту, потому что с правилами провоза валюты через границу не знаком. Правоохранители возбудили дело о контрабанде наличных в крупном размере.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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