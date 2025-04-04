"Московский патруль": москвичам рассказали, когда можно менять резину на машине

Автомобильная весна в этом году началась раньше времени. Сейчас в шиномонтажных сервисах нет очередей, в них можно записаться по живой очереди. Некоторые водители уже успели сменить зимние шины на летние, при этом водители начали менять резину еще в начале марта.

Однако синоптики прогнозируют похолодание в эти выходные. Когда водителям стоит менять резину? И как выбрать правильные шины для столичных дорог? Об этом – в программе "Московский патруль".