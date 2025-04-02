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02 апреля, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": мошенники начали использовать нейросети для создания отзывов

"Московский патруль": мошенники начали использовать нейросети для создания отзывов

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Мошенники начали использовать нейросети для создания отзывов для фиктивных сайтов. Такие комментарии встречаются в основном на поддельных интернет-ресурсах, где продают товары и услуги.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники используют искусственный интеллект, чтобы создавать дипфейки в виде разговорных видеосообщений в популярных мессенджерах. Голоса и внешность они копируют со взломанных аккаунтов во время видеозвонка.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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