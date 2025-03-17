"Московский патруль": в России с 1 марта введут обязательную аттестацию гидов

С 1 марта в России вступают в силу правила об обязательной аттестации всех экскурсоводов и гидов-переводчиков. Тех, кто не успел сдать профильные экзамены, будут штрафовать. Цель – гарантировать туристам качественный сервис.

Экзамен состоит из нескольких этапов. На первом – тестирование, а далее – практическое задание. При этом из почти шести тысяч московских экскурсоводов только 950 подтвердили свой профессионализм.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

