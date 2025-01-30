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30 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержан охранник стройплощадки, убивший двух рабочих

"Московский патруль": в столице задержан охранник стройплощадки, убивший двух рабочих

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В Москве задержан охранник стройплощадки, который расправился с двумя строителями. Мужчина был настолько пьян, что даже не попытался спрятать лицо от камер наблюдения. На записи видно, как он, предположительно, с помощью моторного масла поджигает помещение, в котором находились рабочие.

После ликвидации очага возгорания на месте происшествия обнаружили тела двоих мужчин. Задержанный объяснил, что до поджога, разгорячившись от крепкого спиртного, он повздорил с двумя строителями и решил им отомстить. Известно, что охранник ранее уже был судим за грабеж.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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