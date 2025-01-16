="Московский патруль": блогер Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

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16 января, 21:35

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Блогер Елена Блиновская на допросе в суде полностью признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. Ранее она лишь частично соглашалась с обвинением.

Блогер обвиняется по статьям "Неправомерный оборот средств платежей", "Уклонение физического лица от уплаты налогов" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По мнению юристов, теперь суд может счесть признание смягчающим обстоятельством и сократить срок Блиновской.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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