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29 ноября, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": с начала года сотрудники МАДИ эвакуировали более 1 500 люксовых авто

"Московский патруль": с начала года сотрудники МАДИ эвакуировали более 1 500 люксовых авто

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 ноября

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат

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Новости часа: Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

С начала года сотрудники МАДИ эвакуировали более 1 500 люксовых автомобилей на столичные штрафстоянки за парковку в неположенных местах.

Инспекторы московской административной дорожной инспекции следят, чтобы водители не мешали движению пешеходов и парковались только в положенных для этого местах.

Какие премиальные марки вошли в топ злостных нарушителей и за что – в программе "Московский патруль".

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транспортобществовидеоВлада Егорова
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