"Московский патруль": с начала года сотрудники МАДИ эвакуировали более 1 500 люксовых авто

С начала года сотрудники МАДИ эвакуировали более 1 500 люксовых автомобилей на столичные штрафстоянки за парковку в неположенных местах.

Инспекторы московской административной дорожной инспекции следят, чтобы водители не мешали движению пешеходов и парковались только в положенных для этого местах.

Какие премиальные марки вошли в топ злостных нарушителей и за что – в программе "Московский патруль".