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05 ноября, 21:45

Общество

"Безопасный город": общественников возмутили откровенные фото в отзывах на маркетплейсах

"Безопасный город": общественников возмутили откровенные фото в отзывах на маркетплейсах

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Общественники просят, чтобы сотрудники прокуратуры проверили популярные маркетплейсы на наличие контента 18+. Поводом для возмущений стали пикантные фотографии в отзывах, которые оставляют покупатели. Представители общественной организации обнаружили кадры в нижнем белье с акцентом на интимные места. Они не исключают, что среди "моделей" могут быть и несовершеннолетние, а это уже нарушение закона.

Сотрудники одного из крупнейших в России маркетплейсов заявили, что они соблюдает требования действующего законодательства, а отзывы проходят проверку перед публикацией на сайте. Эротический контент якобы может появиться лишь в соответствующей категории товаров для взрослых.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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обществовидеоЕкатерина Лихоманова
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