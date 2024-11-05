"Безопасный город": общественников возмутили откровенные фото в отзывах на маркетплейсах

Общественники просят, чтобы сотрудники прокуратуры проверили популярные маркетплейсы на наличие контента 18+. Поводом для возмущений стали пикантные фотографии в отзывах, которые оставляют покупатели. Представители общественной организации обнаружили кадры в нижнем белье с акцентом на интимные места. Они не исключают, что среди "моделей" могут быть и несовершеннолетние, а это уже нарушение закона.

Сотрудники одного из крупнейших в России маркетплейсов заявили, что они соблюдает требования действующего законодательства, а отзывы проходят проверку перед публикацией на сайте. Эротический контент якобы может появиться лишь в соответствующей категории товаров для взрослых.

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