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23 сентября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": столичные полицейские задержали нелегальных банкиров

"Безопасный город": столичные полицейские задержали нелегальных банкиров

Подозреваемый в издевательстве над двумя собаками в Подмосковье доставлен в суд

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Cтоличные полицейские задержали нелегальных банкиров, которые представлялись туристическими агентами.

Злоумышленники открыли офис в деловом центре Москва-сити. Своих клиентов они искали через мессенджеры. Нелегальный оборот составил свыше 200 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова
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