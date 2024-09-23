23 сентября, 21:35Происшествия
"Безопасный город": столичные полицейские задержали нелегальных банкиров
Cтоличные полицейские задержали нелегальных банкиров, которые представлялись туристическими агентами.
Злоумышленники открыли офис в деловом центре Москва-сити. Своих клиентов они искали через мессенджеры. Нелегальный оборот составил свыше 200 миллионов рублей.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
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