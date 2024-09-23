"Безопасный город": столичные полицейские задержали нелегальных банкиров

Cтоличные полицейские задержали нелегальных банкиров, которые представлялись туристическими агентами.

Злоумышленники открыли офис в деловом центре Москва-сити. Своих клиентов они искали через мессенджеры. Нелегальный оборот составил свыше 200 миллионов рублей.

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