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19 августа, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": бойцы отряда ОМОН "Русич" отметили 30-летие со дня образования

"Безопасный город": бойцы отряда ОМОН "Русич" отметили 30-летие со дня образования

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Бойцы отряда ОМОН "Русич" в честь своего 30-летия продемонстрировали стрельбу по сложным мишеням в интерактивном тире и погоню за преступниками. Лучшие сотрудники рассказали о своих памятных наградах и опасных операциях.

Бойцы отряда не раз доказывали верность Родине – задерживали преступников, обеспечивали общественный порядок не только на территории Московского региона, но и за его пределами. Подробнее – в эфире программы "Безопасный город".

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