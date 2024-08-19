"Безопасный город": бойцы отряда ОМОН "Русич" отметили 30-летие со дня образования

Бойцы отряда ОМОН "Русич" в честь своего 30-летия продемонстрировали стрельбу по сложным мишеням в интерактивном тире и погоню за преступниками. Лучшие сотрудники рассказали о своих памятных наградах и опасных операциях.

Бойцы отряда не раз доказывали верность Родине – задерживали преступников, обеспечивали общественный порядок не только на территории Московского региона, но и за его пределами. Подробнее – в эфире программы "Безопасный город".