"Безопасный город": суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве 16 мая рассмотрел вопрос о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Были рассмотрены дела Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Муродали Рачабализоды, Далерджона Мирзоева, Назримада Лутфуллои, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Джумахона Курбонова (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Какое решение в итоге вынес суд – в программе "Безопасный город".