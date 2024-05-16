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16 мая, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

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Суд в Москве 16 мая рассмотрел вопрос о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Были рассмотрены дела Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Муродали Рачабализоды, Далерджона Мирзоева, Назримада Лутфуллои, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Джумахона Курбонова (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Какое решение в итоге вынес суд – в программе "Безопасный город".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Программа: Безопасный город
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