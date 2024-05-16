16 мая, 21:45Происшествия
"Безопасный город": суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд в Москве 16 мая рассмотрел вопрос о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Были рассмотрены дела Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Муродали Рачабализоды, Далерджона Мирзоева, Назримада Лутфуллои, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Джумахона Курбонова (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Какое решение в итоге вынес суд – в программе "Безопасный город".