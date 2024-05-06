"Безопасный город": застройщики обманули жителей Подмосковья, пообещав дома в поселках

Бизнесмены в Московской области продавали жителям коттеджи и зоны отдыха, по их словам, в элитных поселках. Однако сначала они продлили сроки строительства, а затем прекратили работы.

Как рассказала одна из обманутых Екатерина Меркулова, для покупки дома в ипотеку она с семьей вложила все сбережения. Застройщики предложили ей купить недвижимость за девять миллионов "под ключ". В результате в ее собственности оказался недостроенный дом.

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