"Безопасный город": москвичам рассказали о кибербуллинге в рамках проекта "Перезвони сам"

Эксперт проекта столичной полиции и департамента информационных технологий Москвы "Перезвони сам" рассказали о кибербуллинге.

Проблема травли особенно актуальна для подростков. По мнению экспертов, лучше всего конфликты урегулировать на уровне школы.

О том, как можно привлечь к уголовной ответственности интернет-агрессоров – в программе "Безопасный город".