29 февраля, 21:35Общество
"Безопасный город": москвичам рассказали о кибербуллинге в рамках проекта "Перезвони сам"
Эксперт проекта столичной полиции и департамента информационных технологий Москвы "Перезвони сам" рассказали о кибербуллинге.
Проблема травли особенно актуальна для подростков. По мнению экспертов, лучше всего конфликты урегулировать на уровне школы.
О том, как можно привлечь к уголовной ответственности интернет-агрессоров – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город