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29 февраля, 21:35

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали о кибербуллинге в рамках проекта "Перезвони сам"

"Безопасный город": москвичам рассказали о кибербуллинге в рамках проекта "Перезвони сам"

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Эксперт проекта столичной полиции и департамента информационных технологий Москвы "Перезвони сам" рассказали о кибербуллинге.

Проблема травли особенно актуальна для подростков. По мнению экспертов, лучше всего конфликты урегулировать на уровне школы.

О том, как можно привлечь к уголовной ответственности интернет-агрессоров – в программе "Безопасный город".

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