Москвичей пригласили на новый вебинар проекта "Перезвони сам"

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Эксперты расскажут о кибербуллинге и правилах поведения в Сети на вебинаре городского онлайн-проекта "Перезвони сам". Встреча пройдет 29 февраля в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

Онлайн-трансляция состоится в социальной сети "ВКонтакте", также семинар можно посетить очно. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайте, количество мест ограниченно. Вопросы участники могут задать в форме регистрации или в комментариях.

В пресс-службе ведомства отметили, что современные дети и подростки много времени проводят в Сети, вероятность столкнуться с кибербуллингом у них довольна высока.

В вебинаре поучаствуют уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская, эксперты столичного департамента информационных технологий и ГУ МВД РФ по Москве, представители Минцифры РФ, Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде и других организаций.

В ходе мероприятия участники узнают, что такое буллинг, каким он бывает. Представители ГУ МВД РФ по Москве расскажут об алгоритмах, которые применяются в случае выявления буллинга в детско-подростковых коллективах, о его профилактике в образовательных организациях.

Помимо этого, специалисты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде поделятся информацией о самых распространенных ошибках, совершаемых подростками в интернете, о том, какие негативные последствия могут из-за этого быть.

Информационный онлайн-проект "Перезвони сам" был создан в 2022 году. Он помогает горожанам уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта есть информационные памятки, записи вебинаров, истории жертв мошенников.

В прошлом году проект победил в номинации "Лучший сайт социального проекта" премии "Золотой сайт". Также он удостоен премии Рунета в номинации "Информационная безопасность".

Ранее опрос показал, что жертвами пассивной агрессии в Сети становились 24% россиян, 41% были свидетелями агрессивного поведения по отношению к другим. При этом 42% респондентов, столкнувшись с агрессией в интернете, блокировали обидчика, 28% предпочли сообщить о некорректном поведении модератору через специальную кнопку на сайте.

Между тем в РФ стартовала программа обучения медиаполицейских, которые будут выявлять экстремистские и деструктивные материалы в Сети. Эксперты мониторингового центра "Безопасность 2.0" уточнили, что появление дисциплины обусловлено ростом количества таких материалов, которых стало больше на 16%.

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