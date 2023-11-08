В РФ начали обучать медиаполицейских

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В РФ стартовала программа обучения медиаполицейских, которые будут выявлять экстремистские и деструктивные материалы в Сеть. Подобное направление бакалавриата появилось в РАНХиГС, сообщает газета "Известия".

Эксперты мониторингового центра "Безопасность 2.0" уточнили изданию, что появление дисциплины обусловлено ростом количества таких материалов, которых стало больше на 16%. Такая специальность была создана в РФ впервые. В ходе обучения студенты будут изучать работу с пользовательским контентом и фиксировать в соцсетях проявления экстремизма, преступления против личности. Кроме того, они изучат навыки блокировки пиратского контента.

Согласно задумке, медиаполицейские по окончании обучения получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм). Официально направление называется "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности".

Как уточнила газете завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина, в рамках программы "медиабезопасники" научатся борьбе с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих. В настоящее время курсы, предлагающие определенные элементы такой профессии, есть в разных университетах, в частности, по направлению "Медиакоммуникации".

В июле замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявлял, что потребление деструктивного контента происходит в основном в социальных сетях и мессенджерах.

Руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Елена Сутормина, в свою очередь, отметила, что за последние полгода количество негативного контента в Сети выросло более чем на 16%. Это данные по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Специалисты учреждения за шесть месяцев 2023-го зафиксировали порядка 20 тысяч таких материалов.

"Учащаются и случаи травли в интернете, появляются новые формы травли, используются вербовочные методы, появляется множество фейковой информации", – поделилась Сутормина.

С родителями школьников регулярно обсуждается количество деструктивного контента в интернете, уточнила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат рассказала, что несовершеннолетних часто вовлекают в преступную деятельность и деструктивные движения. В результате дети становятся жертвами преступлений, подчеркнула она.

Парламентарий выразила уверенность, что далеко не все родители и педагоги в курсе того, какие опасности ждут ребят в интернете, "а если и знают, то не всегда понимают, что делать". В этой связи, продолжила Лантратова, подготовка специально обученных людей, которые будут отслеживать деструктивный контент, чрезвычайно важна.

Помимо этого, в РАНХиГС представили стандарт по аккредитации экспертов по медиабезопасности, а также создали сеть аккредитационных центров на базе своих 47 региональных филиалов. Зампредседателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Ирина Киркора поделилась, что информационное пространство представляет собой место, где проходит основная часть жизни и молодежи, и даже старшего поколения.

Свое мнение выразил и ректор Государственного университета управления Владимир Строев, который подчеркнул, что образование обязано оперативно реагировать на меняющиеся реалии.

Ранее стало известно, что "Яндекс" удалил из результатов выдачи в поиске более 190 тысяч ссылок, которые попали в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в период с января по июнь 2023 года. В компании уточнили, что "Яндекс" удаляет запрещенный контент со всех своих серверов по требованию регулятора.