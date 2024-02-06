"Безопасный город": в Госавтоинспекции призвали пешеходов носить светоотражающие элементы

В Госавтоинспекции напомнили о мерах безопасности на дорогах, которые необходимо соблюдать с наступлением сумерек. Так, сотрудники ведомства рекомендовали пешеходам носить светоотражающие элементы.

Специалисты объяснили, что в темное время суток водителям становится сложно разглядеть пешеходов в темной одежде на дороге. Профилактические мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят часто, особое внимание уделяется детям.

Подробнее – в программе "Безопасный город".