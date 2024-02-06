Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": в Госавтоинспекции призвали пешеходов носить светоотражающие элементы

"Безопасный город": в Госавтоинспекции призвали пешеходов носить светоотражающие элементы

"Безопасный город": более 300 камер ЦОДД следят за безопасностью водного транспорта зимой

"Мой район. Новости": Мосгаз рассказал, как отличить сотрудников ведомства от мошенников

Система видеоаналитики "Сфера" помогает находить преступников в транспорте более трех лет

Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах столицы из-за оттепели

В столице усилили контроль безопасности на водоемах

Столичные спасатели рассказали о мониторинге ситуации на водоемах во время оттепели

Контроль безопасности на водоемах в Москве усилили из-за оттепели

"Безопасный город": московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах

"Безопасный город": москвичам рассказали о службе кинологов и их питомцев в Росгвардии

В Госавтоинспекции напомнили о мерах безопасности на дорогах, которые необходимо соблюдать с наступлением сумерек. Так, сотрудники ведомства рекомендовали пешеходам носить светоотражающие элементы.

Специалисты объяснили, что в темное время суток водителям становится сложно разглядеть пешеходов в темной одежде на дороге. Профилактические мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят часто, особое внимание уделяется детям.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика