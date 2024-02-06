06 февраля, 21:35Безопасность
"Безопасный город": в Госавтоинспекции призвали пешеходов носить светоотражающие элементы
В Госавтоинспекции напомнили о мерах безопасности на дорогах, которые необходимо соблюдать с наступлением сумерек. Так, сотрудники ведомства рекомендовали пешеходам носить светоотражающие элементы.
Специалисты объяснили, что в темное время суток водителям становится сложно разглядеть пешеходов в темной одежде на дороге. Профилактические мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят часто, особое внимание уделяется детям.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город