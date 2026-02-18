"Мослекторий": Александр Ершов – о китайском Новом годе

Что на самом деле означает Праздник весны и почему его дата каждый год разная? Отмечают ли российский Новый год в Китае и как отдыхают китайцы на свой Праздник весны?

Почему так важна символика блюд, откуда взялись красные конверты "хун бао" и чего категорически не дарят в этот период согласно негласному "коду суеверий"?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет научный сотрудник Центра новейшей истории Китая, Института Китая и современной Азии РАН, преподаватель Института Конфуция РГГУ, Александр Ершов.

