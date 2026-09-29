"Техно": ученые связали доход семьи с темпом биологического старения детей

Исследование связало уровень дохода семьи с темпом биологического старения детей. Ученые наблюдали за тысячей матерей с низким доходом, которые недавно родили детей. Одним семьям каждый месяц выплачивали по 20 долларов, другим по 333 доллара без каких либо условий.

Когда детям исполнилось четыре года, специалисты изучили образцы их слюны и химические метки на ДНК. Один из показателей темпа биологического старения оказался ниже у детей из семей, получавших по 333 доллара. Ученые связывают это с тем, что дополнительные деньги могли снизить уровень стресса в семье.

Об этом – в программе "Техно".