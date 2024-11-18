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18 ноября, 12:45

Технологии

"Техно": ИИ научили проводить собеседования

"Техно": ИИ научили проводить собеседования

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Австралийский старт-ап внедрил функцию собеседования с помощью аватара, сгенерированного нейросетью. В начале искусственный интеллект говорит приветственное слово, а потом проводит 15-минутное интервью с соискателем. HR-специалист слушает исключительно аудиозапись, по итогам которой принимает решение.

Разработчики уверяют, что такое изобретение может вдвое сократить время для подбора кандидата на вакансию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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