"Техно": ИИ научили проводить собеседования

Австралийский старт-ап внедрил функцию собеседования с помощью аватара, сгенерированного нейросетью. В начале искусственный интеллект говорит приветственное слово, а потом проводит 15-минутное интервью с соискателем. HR-специалист слушает исключительно аудиозапись, по итогам которой принимает решение.

Разработчики уверяют, что такое изобретение может вдвое сократить время для подбора кандидата на вакансию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.