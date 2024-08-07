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07 августа, 15:45

Технологии

"Техно": в столице представили новые колонки SberBoom Home

"Техно": в столице представили новые колонки SberBoom Home

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В столице представили новые колонки от Sber. С помощью SberBoom Home можно управлять системой "Умный дом" без подключения к Сети. У устройства есть цветной дисплей, на котором отображается актуальная информация о погоде и заторах на дорогах.

Также есть устройство SberBoom Mini 2. Оно способно передавать сообщения между колонками, а еще посидеть с ребенком.

Как работает каждое из устройств? Подробнее – в программе "Техно".

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