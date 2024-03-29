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29 марта, 15:45

Технологии

"Техно": топ-3 столичных приложения по улучшению города

"Техно": топ-3 столичных приложения по улучшению города

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"Техно": как работают столичные приложения по улучшению города

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С помощью московских сервисов жители столицы могут сделать город лучше. Например, сообщить о мусоре на улице или сломанном фонаре, а также предложить свои идеи по улучшению города.

Среди городских проектов можно выделить сервис "Активный гражданин". В нем городские власти публикуют опросы о предстоящих переменах в городе, а горожане могут выбрать свой вариант решения вопроса.

Через сервис "Наш город" москвичи могут сообщить о проблемах в столице, а благодаря "Городу заданий" пользователи выполняют задачи с пользой для города. Например, тестируют приложения и сервисы, за это они получают бонусные баллы, которые потом можно потратить на продукты или проезд.

Подробнее о том, как работают столичные приложения, – в программе "Техно".

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