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Новости

26 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": анонсирована гибкая веб-камера

"Техно": анонсирована гибкая веб-камера

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Счета за городские услуги теперь можно оплачивать по СБП в сервисе "Мои платежи"

Сергей Собянин: в Москве разработан уникальный промышленный компьютер

"Техно": "Яндекс Браузер" может создавать субтитры к видео на русском языке

В сервисе "Москвенок" теперь автоматически доступна услуга оповещения о проходе в школу

Новые функции появились в сервисах "Московской электронной школы"

Жителям столицы рассказали о работе МФЦ

Новости часа: 12 тысяч человек поучаствовали в фестивале к закрытию мотосезона в Москве

Анонсирована веб-камера для упрощения проведения онлайн-презентаций. Система из шарниров позволяет двигать камеру в любом направлении.

Российская компания Cavivar, которая занимается дизайнерским оформлением телефонов, представила свою коллекцию смартфонов во всех расцветках iPhone 15.

Apple представила портативный аккумулятор со встроенной кольцевой лампой. Чем полезен такой гаджет?

Подробнее – в программе "Техно".

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