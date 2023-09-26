"Техно": анонсирована гибкая веб-камера

Анонсирована веб-камера для упрощения проведения онлайн-презентаций. Система из шарниров позволяет двигать камеру в любом направлении.

Российская компания Cavivar, которая занимается дизайнерским оформлением телефонов, представила свою коллекцию смартфонов во всех расцветках iPhone 15.

Apple представила портативный аккумулятор со встроенной кольцевой лампой. Чем полезен такой гаджет?

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