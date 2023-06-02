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"Техно": обзор DJI Mic

"Техно": обзор DJI Mic

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DJI Mic – это портативные микрофоны. В комплекте находятся два устройства в специальном транспортировочном кейсе. Микрофоны достаточно легкие – весят по 30 граммов и имеют функцию ветрозащиты и магнитные крепления.

Компания Samsung Displays разработала первый в мире экран со сканером отпечатков пальцев и датчиком сердечного ритма. Это позволит считывать информацию с нескольких пальцев одновременно и выдавать наиболее точные параметры.

Подробности – в программе "Техно".

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