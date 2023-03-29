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Технологии

"Техно": новости автомобильных технологий

"Техно": новости автомобильных технологий

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Американский инфлюенсер в погоне за популярностью решил поставить на автомобиль Tesla колеса от кареты. Он не просто их поставил, а перевернул машину и проехался на ней.

На заводе Giga Berlin есть тоннель не только для машин, но и для своих сотрудников. В аккаунте компании появилось видео, на котором показывают, что сотрудники могут попадать на производство не только по лифту или лестнице, но и по горке.

В Мельбурне появился тоннель, оборудованный световыми индикаторами, которые намекают водителю, что нужно снизить скорость. Что из себя представляет идея?

Подробности – в программе "Техно".

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