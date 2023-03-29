13:00Технологии
"Техно": новости автомобильных технологий
Американский инфлюенсер в погоне за популярностью решил поставить на автомобиль Tesla колеса от кареты. Он не просто их поставил, а перевернул машину и проехался на ней.
На заводе Giga Berlin есть тоннель не только для машин, но и для своих сотрудников. В аккаунте компании появилось видео, на котором показывают, что сотрудники могут попадать на производство не только по лифту или лестнице, но и по горке.
В Мельбурне появился тоннель, оборудованный световыми индикаторами, которые намекают водителю, что нужно снизить скорость. Что из себя представляет идея?
Подробности – в программе "Техно".