"Техно": новости автомобильных технологий

Американский инфлюенсер в погоне за популярностью решил поставить на автомобиль Tesla колеса от кареты. Он не просто их поставил, а перевернул машину и проехался на ней.

На заводе Giga Berlin есть тоннель не только для машин, но и для своих сотрудников. В аккаунте компании появилось видео, на котором показывают, что сотрудники могут попадать на производство не только по лифту или лестнице, но и по горке.

В Мельбурне появился тоннель, оборудованный световыми индикаторами, которые намекают водителю, что нужно снизить скорость. Что из себя представляет идея?

Подробности – в программе "Техно".