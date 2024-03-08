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08 марта, 21:50

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал об особенностях женского здоровья

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал об особенностях женского здоровья

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С какого возраста нужно проверяться на рак груди? Какие витамины особенно нужны женщинам? Как улучшить выработку эстрогена, чтобы быть женственной и активной? Что нужно обязательно добавить в рацион каждой жительнице большого города? Насколько эффективные модные средства для красоты с коллагеном? И почему любые случайные падения и ушибы для женщин особенно опасны?

На эти и другие вопросы ответил врач в программе "Доктор 24. Темы недели".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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