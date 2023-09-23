"Доктор 24. Темы недели": первая помощь

Врачи рассказали, что можно, а чего нельзя делать пока едет скорая помощь. Первая помощь при инфаркте и инсульте – главные правила, о которых важно знать каждому.



Что делать, если кто-то задыхается? Почему нельзя стучать по спине, если человек подавился? Какой специальный прием поможет спасти человека? И оказать помощь при анафилаксии, если под рукой нет лекарств?

Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".