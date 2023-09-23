Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 15:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": первая помощь

"Доктор 24. Темы недели": первая помощь

Эксперты рассказали, как выбрать греческий йогурт

"Актуальный репортаж": с начала года объем рынка онлайн-образования превысил 52 млрд руб

ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

Роспотребнадзор заявил, что в РФ нет заболевших штаммом коронавируса "Пирола"

Морская черепаха впервые попала в сети курильских рыбаков

Москвичам рассказали о погоде 23–24 сентября

Москвичам рассказали, когда Землю накроет магнитная буря

"Актуальный репортаж": москвич заблокировал соседям доступ к квартирам

Роспотребнадзор не увидел необходимости вводить масочный режим в РФ

Врачи рассказали, что можно, а чего нельзя делать пока едет скорая помощь. Первая помощь при инфаркте и инсульте – главные правила, о которых важно знать каждому.

Что делать, если кто-то задыхается? Почему нельзя стучать по спине, если человек подавился? Какой специальный прием поможет спасти человека? И оказать помощь при анафилаксии, если под рукой нет лекарств?

Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

Читайте также
Программа: Доктор 24. Темы недели
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика