Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей "Давай друЖИТЬ". Инициативе исполнилось три года, написал градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Москвичи помогают исполнять мечты детей-сирот, подростков из семейных центров и ребят с инвалидностью", – написал Собянин.

Вместе с этим он поделился роликом о достижениях проекта. За три года реализации он помог 161 ребенку исполнить свое желание. Участниками командных активностей стали более 1 000 юных москвичей. В рамках проекта ребята посещали мастер-классы, экскурсии, а также встречались со своими кумирами.

Ранее Собянин поручил столичному правительству проиндексировать социальные выплаты в 2024 году. Вместе с этим мэр потребовал проиндексировать и доплату московским пенсионерам.

До этого градоначальник рассказал, что в Восточном округе Москвы возведут несколько социальных объектов. Так, в Гольянове на Амурской улице появится образовательный комплекс: школу на 1 200 учащихся и детский сад на 250 малышей. Кроме того, в Ивановском на улице Магнитогорской построят физкультурно-оздоровительный комплекс.

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