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Общество

"Время новых": столы из слэбов

"Время новых": столы из слэбов

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Мебель, которую можно передавать по наследству. Столы из слэбов – это изделия из цельной древесины с эпоксидной смолой внутри, их еще называют "столы с рекой". Московские производители изготавливают такие не только из привычных дуба и ясеня, но и из редких пород: личи, тамаринда, суара.

Как обстоят дела с поставками экзотических материалов в данный момент? В чем преимущества изделий из цельной древесины? И как создается авторская мебель?

Об этом – в проекте "Время новых".

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