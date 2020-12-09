"Время новых": столы из слэбов

Мебель, которую можно передавать по наследству. Столы из слэбов – это изделия из цельной древесины с эпоксидной смолой внутри, их еще называют "столы с рекой". Московские производители изготавливают такие не только из привычных дуба и ясеня, но и из редких пород: личи, тамаринда, суара.

Как обстоят дела с поставками экзотических материалов в данный момент? В чем преимущества изделий из цельной древесины? И как создается авторская мебель?

Об этом – в проекте "Время новых".