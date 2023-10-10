"Рейд 112": такси и каршеринг столкнулись на Ленинградском проспекте

На севере столицы столкнулись такси и каршеринг. В результате удара автомобиль каршеринга отбросило в разделительное ограждение. Водители не пострадали, они вызвали ДПС и остались дожидаться приезда экипажа. Автоинспекторам предстоит выяснить степень вины участников ДТП.

Около 02:00 владельцы частных домов, расположенных на Ленинградском шоссе, позвонили в службу 112. Они сообщили, что горит многоквартирный деревянный дом и пристройки к нему. По словам местных жителей, территория горит уже не в первый раз, комнаты в доме сдаются в аренду. Сильный пожар удалось потушить, в огне никто не пострадал. Сотрудники полиции намерены провести проверку соблюдения трудового и миграционного законодательства в отношении постояльцев.

Подробнее – в программе "Рейд 112".