Спасатель рассказал, как себя вести при попадании в болотную трясину

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При попадании в болото нужно сократить количество движений, так топь будет затягивать меньше. Об этом пишет RT со ссылкой на заслуженного спасателя России Валентина Желонкина.

"Не зная броду, как говорится, не суйся в воду. Если попал в болото, то, как и на льду, нужно осторожно ложиться на эту жижу", – добавил он.

Также необходимо звать на помощь. Желонкин подчеркнул, что в лес нужно ходить с кем-то, брать с собой всегда палку.

Ранее восьмиклассник провалился под лед и утонул на реке Купавинке в Подмосковье. Тело ребенка нашли сотрудники Мособлпожспаса.

До этого подростки в Омске побоялись признаться, что их друг утонул во время купания. К правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 11-летнего сына, поиски прекратили после признания его друзей.

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