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В РФ предложили закрепить отличие арендного жилья от хостела

В РФ предложили закрепить отличие арендного жилья от хостела

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В Госдуме хотят провести грань между арендным жильем и хостелами. Более 95% объектов на данный момент сдаются в аренду нелегально.

Как сообщают РИА Новости, Минстрою предлагают соотнести количество проживающих взрослых с площадью арендованного пространства. Поскольку на одного человека закон отводит не менее 12 квадратных метров жилья, то семья с детьми сможет остановиться в квартире площадью не меньше 33 "квадратов".

Авторы идеи считают, что такая инициатива поможет снизить нагрузку на инфраструктуру многоквартирного дома, а его жителей избавить от шумных и безответственных постояльцев нелегальных мини-отелей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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