"Рейд 112": мужчины подрались на парковке у метро "Новогиреево"

Около часа ночи автомобиль Peugeot 307 столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. Водитель первого утверждает, что Daewoo ехал без включенных фар. Молодой человек, вышедший из него, представился пассажиром. Он получил ссадины лица и ушибы головы. В Peugeot сработали боковые подушки безопасности. У автомобиля оказалась разбита правая передняя часть. Daewoo также сильно пострадал. Предстоит установить степень вины участников ДТП.

В два ночи в полицию поступил звонок. Очевидцы сообщили, что на парковке у метро "Новогиреево", рядом с торговым центром, произошел конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку. В ходе ссоры один из участников нанес другому несколько ударов в область головы. В результате мужчина скончался на месте. При выяснении обстоятельств у завсегдатаев букмекерской конторы, где и началась потасовка, удалось выяснить личность нападавшего, его номер телефона и адрес предполагаемого место жительства. Ведется розыск мужчины.

В 3:30 жители дома номер 25 на улице Амурская сообщили, что на четвертом этаже их пятиэтажки горит двухкомнатная квартира. Хозяйка квартиры с дочкой выскочили из квартиры босиком с домашними питомцами на руках. По словам соседей, жильцы квартиры считаются неблагополучными и доставляют много хлопот. Особенно их сожитель. По версии соседей, мужчина из сгоревшей квартиры находился в наркотическом опьянении и заснул с непотушенной сигаретой. Вскоре нашелся и виновник пожара – ему надели наручники и доставили в отделение полиции. Квартира на 4-м этаже полностью выгорела. Никто не пострадал.

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