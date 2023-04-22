Украинские военные выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра

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За утро субботы украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Там уточнили, что в 07:35 по направлению населенный пункт Галицыновка – город Донецк выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 07:45 по тому же направлению выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

Речь идет о снарядах, которые применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, и теперь ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые используют снаряды такого калибра.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но нигде не добились успеха.

По его словам, подразделениям ВС РФ пришлось в "очень непростых условиях" отражать эти атаки. Пушилин заявил, что ВСУ не удалось отбить "практически ничего" из занятых российскими силами позиций, но подчеркнул, что это произошло ценой очень серьезных усилий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет достигнуть успеха в планируемом контрнаступлении. Он отметил, что западная поддержка может поспособствовать успешным действиям со стороны Киева.

До этого замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление по четырем направлениям в Донбассе. По ее словам, украинские войска наступают на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях.

