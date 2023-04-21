Пушилин сообщил о попытках ВСУ перейти в наступление малыми группами на ряде направлений

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но нигде не добились успеха. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии", – заявил он.

По его словам, подразделениям ВС РФ пришлось в "очень непростых условиях" отражать эти атаки. Пушилин заявил, что ВСУ не удалось отбить "практически ничего" из занятых российскими силами позиций, но подчеркнул, что это произошло ценой очень серьезных усилий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет достигнуть успеха в планируемом контрнаступлении. Он отметил, что западная поддержка может поспособствовать успешным действиям со стороны Киева.

До этого замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление по четырем направлениям в Донбассе. По ее словам, украинские войска наступают на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях.

