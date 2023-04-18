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16:54

Происшествия

Полиция начала проверку после ДТП с участием телеведущего Диброва в Москве

Фото: телеграм-канал 112

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz телеведущего Дмитрий Диброва и полицейской машины в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

По информации правоохранительных органов, авария с участием двух транспортных средств произошла в 15:00 на Новомосковской улице на северо-востоке столицы.

"В результате столкновения пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

Авария с участием телеведущего попала на кадры очевидцев. Как ранее сообщали свидетели, авария произошла из-за того, что автомобиль Mercedes во время поворота на Звездный бульвар задел микроавтобус полиции, который в этот момент двигался по автобусной полосе.

Сам же Дибров заявил, что въехали в его машину. По его словам, бытовая, как он ее назвал, ситуация произошла в районе Останкино. Об ухудшении самочувствия после ДТП телеведущий не сообщал.

Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео

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