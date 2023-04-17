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17 апреля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей

"Рейд 112": в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей

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В ночь на 17 апреля на улице Борисовской автомобиль Peugeot 307 столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. Водитель Peugeot утверждает, что Daewoo ехал без включенных фар. Молодой человек, вышедший из автомобиля Daewoо, представился пассажиром. Он получил ссадины лица и ушиб головы.

В Peugeot сработали боковые подушки безопасности. У автомобиля оказалась разбита правая передняя часть, Daewoo также сильно пострадал.

Предстоит установить степень вины участников ДТП.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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