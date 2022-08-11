Будущее горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске решится после экспертизы. Об этом стало известно на заседании комитета Госдумы по физической культуре.

По словам экспертов, объект – уникальный, размерами в 41 тысячу квадратных метров, и нельзя его сносить одним махом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.