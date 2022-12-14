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14 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль врезался в здание ТЦ в Москве

"Рейд 112": автомобиль врезался в здание ТЦ в Москве

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Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Автомобиль каршеринга Geely врезался в здание торгового центра на улице Снежной в 00:10. От удара у автомобиля повредились капот и бампер. В результате никто не пострадал.

Около 01:40 автомобиль Lada Largus занесло на рыхлом снегу. В результате машина выехала далеко за пределы проезжей части. Проезжавший мимо водитель такси остановился, чтобы помочь водителю. Машину освободили из снежного плена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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