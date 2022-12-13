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Новости

13 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на юге Москвы

"Рейд 112": ДТП произошло на юге Москвы

Эвакуацию объявили в ТЦ "Мега Теплый Стан"

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Два автомобиля столкнулись на Симферопольском проезде около 00:10. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Сотрудники сетевого продуктового магазина по улице Домостроительной рассказали, что нетрезвый мужчина проник в складское помещение и, пока происходила разгрузка товара, пытался вынести упаковку пива. Управляющая магазином сообщила, что подозреваемым является местный житель, которого там хорошо знают. Когда-то он пытался устроиться в магазин на работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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