"Рейд 112": ДТП произошло на юге Москвы

Два автомобиля столкнулись на Симферопольском проезде около 00:10. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Сотрудники сетевого продуктового магазина по улице Домостроительной рассказали, что нетрезвый мужчина проник в складское помещение и, пока происходила разгрузка товара, пытался вынести упаковку пива. Управляющая магазином сообщила, что подозреваемым является местный житель, которого там хорошо знают. Когда-то он пытался устроиться в магазин на работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

